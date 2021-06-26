Суббота будет теплой; местами возможны кратковременные дожди
В субботу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает агентство LETA.
В субботу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +24 градусов.
Галерея: Лиго в Латвии
В Латвии не ощущается влияние ни циклона, ни антициклона.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в большей части Курземе сохраняется высокая пожароопасность в лесах.