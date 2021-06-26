Сб, 26.06.2021
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Суббота будет теплой; местами возможны кратковременные дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +24 градусов.

Галерея: Лиго в Латвии

В Латвии не ощущается влияние ни циклона, ни антициклона.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в большей части Курземе сохраняется высокая пожароопасность в лесах.

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