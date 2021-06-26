Суббота будет теплой; местами возможны кратковременные дожди

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +24 градусов.

Галерея: Лиго в Латвии

В Латвии не ощущается влияние ни циклона, ни антициклона.