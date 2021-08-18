Ветер утихнет, осадков будет меньше: прогноз синоптиков на выходые

Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 градусов, местами на побережье не ниже +16 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +17..+21 градус.

На следующей неделе температура воздуха, вероятно, немного понизится. Местами, в основном в восточных регионах, уже может наступить метеорологическая осень. Она начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов минимум пять дней подряд.