Во вторник местами пройдут дожди
Во вторник во второй половине дня в Курземе, а затем и в центральной части страны пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Во вторник во второй половине дня в Курземе, а затем и в центральной части страны пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается в основном облачная погода, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +6 градусов местами в Латгале и Видземе до +12 градусов в Курземе.
В Риге может выглянуть солнце, но вечером ожидается дождь. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +10 градусов.