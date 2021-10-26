Вт, 26.10.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Во вторник местами пройдут дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник во второй половине дня в Курземе, а затем и в центральной части страны пройдет дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидается в основном облачная погода, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +6 градусов местами в Латгале и Видземе до +12 градусов в Курземе.

В Риге может выглянуть солнце, но вечером ожидается дождь. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +10 градусов.

НАВЕРХ
Back