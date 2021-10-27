Ср, 27.10.2021
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Дожди и сильный ветер: неутешительный прогноз синоптиков на среду

ФОТО: LETA

В среду, 27 октября, в Латвии местами выглянет солнце, в течение дня начиная с запада усилится облачность, прогнозируют синоптики.

В середине дня с запада начнутся дожди, а к вечеру осадки пройдут по всей стране.

Во второй половине дня в Курземе, а вечером по всей стране юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на морском побережье ожидаются порывы до 17-20 метров в секунду.

Температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге во второй половине дня и вечером пройдет дождь, ожидается также юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит до +11 градусов.

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