Дожди и сильный ветер: неутешительный прогноз синоптиков на среду
В среду, 27 октября, в Латвии местами выглянет солнце, в течение дня начиная с запада усилится облачность, прогнозируют синоптики.
В среду, 27 октября, в Латвии местами выглянет солнце, в течение дня начиная с запада усилится облачность, прогнозируют синоптики.
В середине дня с запада начнутся дожди, а к вечеру осадки пройдут по всей стране.
Во второй половине дня в Курземе, а вечером по всей стране юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на морском побережье ожидаются порывы до 17-20 метров в секунду.
Температура воздуха составит +8...+13 градусов.
В Риге во второй половине дня и вечером пройдет дождь, ожидается также юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит до +11 градусов.