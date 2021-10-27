Дожди и сильный ветер: неутешительный прогноз синоптиков на среду

В середине дня с запада начнутся дожди, а к вечеру осадки пройдут по всей стране.

Во второй половине дня в Курземе, а вечером по всей стране юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на морском побережье ожидаются порывы до 17-20 метров в секунду.

Температура воздуха составит +8...+13 градусов.