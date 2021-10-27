Ср, 27.10.2021
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Погода улучшится? Синоптики рассказали о прогнозе на выходные

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В конце недели в Латвии ожидается теплая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

В четверг временами еще возможен дождь, в пятницу небо прояснится. В субботу и воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха во второй половине дня составит +10...+15 градусов, ночи также будут относительно теплыми, только местами температура опустится ниже

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