Погода улучшится? Синоптики рассказали о прогнозе на выходные
В конце недели в Латвии ожидается теплая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В конце недели в Латвии ожидается теплая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В четверг временами еще возможен дождь, в пятницу небо прояснится. В субботу и воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков.
Температура воздуха во второй половине дня составит +10...+15 градусов, ночи также будут относительно теплыми, только местами температура опустится ниже