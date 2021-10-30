Возможно, вечером в субботу в Латвии можно будет наблюдать северное сияние

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха днем достигнет +11...+14 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +13 градусов.

Вечером в четверг на Солнце произошла вспышка, в связи с чем ожидается, что в субботу она может вызвать сильную магнитную бурю на Земле. В случае геомагнетической бури в Латвии в темное время суток - с вечера субботы до утра воскресенья, а может быть и в воскресенье вечером - иногда может быть видно северное сияние.