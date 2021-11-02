Вт, 2.11.2021
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Во вторник ожидается довольно теплая погода; осадков синоптики не обещают

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в Латвии местами ожидается облачная погода, но осадков не прогнозируется.

По прогнозам синоптиков, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его порывы достигнут скорости 9-14 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.

В Риге второй день ноября также пройдет без дождя, порывы юго-восточного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а температура воздуха приблизится к +10 градусов.

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