Во вторник ожидается довольно теплая погода; осадков синоптики не обещают

По прогнозам синоптиков, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его порывы достигнут скорости 9-14 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В Риге второй день ноября также пройдет без дождя, порывы юго-восточного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а температура воздуха приблизится к +10 градусов.