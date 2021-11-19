Пт, 19.11.2021
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В пятницу в Латвии возможны рекорды тепла; к вечеру усилится ветер

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В пятницу самая высокая температура воздуха ожидается ближе к вечеру в Курземе, а позднее и во всей остальной Латвии, когда столбик термометра поднимется до отметки в +8....+11 градусов, сообщают синоптики.

Местами будет побит рекорд тепла 19 ноября. Рекорд всей Латвии - +11,9 градусов в 1978 году, в свою очередь в прошлом году в эту дату воздух прогрелся до +11,7 градусов.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможна дымка, местами - туман и небольшой дождь. Вечером дожди пройдут на большей части территории Латвии, больше осадков будет в Видземе и Латгале.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, вечером он значительно усилится. В ночь на субботу и с утра ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16-22 метров в секунду, на побережье - до 26 метров в секунду. Такой ветер может ломать деревья и создавать другие небольшие разрушения.

В Риге вечером в пятницу ожидается небольшой дождь, порывы западного ветра усилятся до 15 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +10 градусов. В ночь на субботу и с утра усилится северо-западный ветер - его порывы могут достигать скорости 25 метров в секунду.

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