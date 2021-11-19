В пятницу в Латвии возможны рекорды тепла; к вечеру усилится ветер

Местами будет побит рекорд тепла 19 ноября. Рекорд всей Латвии - +11,9 градусов в 1978 году, в свою очередь в прошлом году в эту дату воздух прогрелся до +11,7 градусов.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможна дымка, местами - туман и небольшой дождь. Вечером дожди пройдут на большей части территории Латвии, больше осадков будет в Видземе и Латгале.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, вечером он значительно усилится. В ночь на субботу и с утра ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16-22 метров в секунду, на побережье - до 26 метров в секунду. Такой ветер может ломать деревья и создавать другие небольшие разрушения.