Сильный ветер и повышение уровня воды: в Риге объявлено оранжевое предупреждение

С 2 часов ночи в Риге будет в силе предупреждение желтого уровня, а с 4 до 7 часов - оранжевого уровня о сильном ветре. Ветер может ломать деревья, переносить по ветру незакрепленные предметы и обломки, возможны проблемы с подачей электроэнергии, сообщает агентство LETA.

В столице также объявлено оранжевое предупреждение о повышении уровня воды и больших волнах в море.

Сильный западный, северо-западный ветер ближайшей ночью и утром в субботу ожидается по всей Латвии. На большей части территории страны ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду, местами на побережье - до 25 метров в секунду.

Днем ветер стихнет до 11-16 метров в секунду.

Суббота будет довольно солнечной, ночью и с утра возможны дожди. Температура воздуха составит +4...+9 градусов, на градус холоднее будет с утра и вечером.