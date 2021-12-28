Вт, 28.12.2021
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Во вторник будет холодно, но без осадков

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в Латвии немного усилится юго-восточный ветер, вечером ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Днем температура воздуха составит -4...-8 градусов, местами на востоке страны похолодает до -10 градусов, однако из-за ветра будет казаться, что воздух еще холоднее, сообщает агентство LETA.

Ожидается частичная облачность, осадков не ожидается, на большей части территории страны выглянет солнце.

В Риге во вторник ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура воздуха повысится до -6 градусов, вечером ожидаются порывы юго-восточного ветра до 12 метров в секунду.

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