Во вторник будет холодно, но без осадков
Во вторник в Латвии немного усилится юго-восточный ветер, вечером ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии немного усилится юго-восточный ветер, вечером ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Днем температура воздуха составит -4...-8 градусов, местами на востоке страны похолодает до -10 градусов, однако из-за ветра будет казаться, что воздух еще холоднее, сообщает агентство LETA.
Ожидается частичная облачность, осадков не ожидается, на большей части территории страны выглянет солнце.
В Риге во вторник ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура воздуха повысится до -6 градусов, вечером ожидаются порывы юго-восточного ветра до 12 метров в секунду.