В этом году в Латвии побито меньше рекордов тепла

Количество рекордов холода, побитых в прошлом году - 19. Для сравнения, в 2019 году было побито 63 рекорда холода, а в 2020 году - только 14.

В январе и феврале температура воздуха была ниже нормы, которая с этого года определяется за 1991-2020 годы. За первые два месяца года были побиты два рекорда холода и 12 рекордов тепла.

17 января температура воздуха на наблюдательной станции в Стальгене упала до -31 градуса, и это самый сильный мороз, зарегистрированный в Латвии с января 2017 года. Прошлой зимой максимальная температура воздуха в Колке 25 февраля составила +14,3 градуса.

С начала января до конца февраля большая часть страны находилась под снежным покровом, дольше всего он оставался в Алуксне, где сплошной снежный покров, выпавший 23 декабря, сошел лишь 2 марта. 31 января высота снежного покрова в Огресгалсе достигала 52 сантиметров, и это самый глубокий снег, зарегистрированный на наблюдательных станциях с апреля 2013 года.

Из весенних месяцев только март был теплее обычного. Минимальная температура воздуха составила -21,8 градуса 9 марта в Зосены, максимальная - +28,1 градуса 12 мая в Айнажи. Весной было побито 28 суточных рекордов максимальной температуры воздуха и 4 суточных минимальных температуры воздуха.

Весна была более ветреной, чем обычно. Из-за высокой активности циклонов в мае в стране выпало в среднем 88 миллиметров осадков, что стало четвертым по величине количеством в истории метеонаблюдений.

Лето 2021 года со средней температурой воздуха +18,8 градуса стало самым жарким в истории Латвии. В июне и июле в целом температура воздуха была ниже нормы всего два дня, с периодом жары почти месяц с середины июня до середины июля, в течение которого было побито более 100 температурных рекордов и тропических ночей.

Из-за продолжительной жары июнь со средней температурой воздуха +18,9 градуса стал самым теплым в истории наблюдений, а июль с рекордом +21,5 градуса повторил рекорд 2010 года. В августе средняя температура воздуха опустилась ниже нормы.

Минимальная летняя температура воздуха 2 июня в Зосены составила +2,7 градуса, максимальная - +33,7 градуса - была зарегистрирована 21 июня в Даугавгриве и Павилосте, 13 июля в Лиепае и 16 июля в Даугавпилсе. За лето было побито 137 рекордов тепла, в том числе 4 национальных суточных рекорда, 8 месячных рекордов и 19 декадных рекордов.

В центре Риги было 19 ночей, когда температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов. Предыдущий рекорд по количеству тропических ночей был 14 ночей в 2010 и 2018 годах.

Июнь и июль в Латвии были в среднем более сухими, чем обычно, а август стал первым месяцем с сентября 2017 года, когда общее количество осадков на всех наблюдательных станциях превысило норму. Август 2021 года с общим количеством осадков 134,6 миллиметра стал шестым по счету самым влажным месяцем в истории.

Первая половина осени была в основном холоднее обычного, а сентябрь со средней температурой воздуха +11,1 градуса стал самым холодным с 2008 года. Средняя температура воздуха в октябре и ноябре была на 1,3 и 1,4 градуса выше уровня 1991-2020 годов.

Самая высокая температура воздуха осенью составила +26,3 градуса 10 сентября на наблюдательной станции Елгава, а минимальная температура воздуха была отмечена 22 ноября в Даугавпилсе и составила -7,7 градуса. За осенний сезон зафиксировано 22 дневных максимальных и 2 минимальных рекорда температуры воздуха.

В конце ноября я Латвии начал идти снег, который в начале декабря покрыл всю территорию страны, 5 декабря в Сигулде его глубина достигла 39 сантиметров. Декабрь был холоднее и снежнее, чем обычно, температура в первую декаду упала на 7,5 градуса ниже долгосрочных значений в первую декаду месяца, побив 11 рекордов холода. Начало декабря стало самым холодным с 2002 года.