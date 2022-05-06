В пятницу в Латвии местами ожидается самый теплый с осени день
В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, а в Латгале и местами на побережье - до +10...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, а в Латгале и местами на побережье - до +10...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами в Курземе, Земгале и Видземе ожидается самый теплый день с сентября. До этого самая высокая температура, зарегистрированная на наблюдательных станциях в этом году, составляла +19 градусов 20 апреля в Даугавпилсе и 21 апреля в Риге, сообщает агентство LETA.
Ожидается довольно солнечная погода, в Латгале - облачная. Местами в центральной и восточной частях страны возможны кратковременные дожди. Будет дуть преимущественно слабый южный ветер, в Курземе - западный ветер.
В Риге будет светить солнце, осадки маловероятны. При слабом ветре воздух прогреется до19 градусов, прохладнее будет у моря.
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