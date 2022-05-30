Латвию пересечет широкая зона осадков: ожидаются сильные дожди

По прогнозам синоптиков, местами дожди будут сильными. Они продолжатся и во вторник, и сумма осадков до вечера вторника в центральной и западной частях страны местами достигнет 20-40 миллиметров.

При слабом восточном ветре максимальная температура воздуха в понедельник составит +14...+19 градусов, но на курземском побережье Рижского залива местами не станет теплее +12 градусов.

В Риге в течение дня возможен кратковременный дождь, вечером в понедельник начнется затяжной дождь. При слабом ветре воздух днем прогреется до +17 градусов.