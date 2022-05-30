Пн, 30.05.2022
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Латвию пересечет широкая зона осадков: ожидаются сильные дожди

ФОТО: Shutterstock

В понедельник в Латвии местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, в свою очередь ближе к вечеру с юго-востока страну начнет пересекать широкая зона осадков, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, местами дожди будут сильными. Они продолжатся и во вторник, и сумма осадков до вечера вторника в центральной и западной частях страны местами достигнет 20-40 миллиметров.

При слабом восточном ветре максимальная температура воздуха в понедельник составит +14...+19 градусов, но на курземском побережье Рижского залива местами не станет теплее +12 градусов.

В Риге в течение дня возможен кратковременный дождь, вечером в понедельник начнется затяжной дождь. При слабом ветре воздух днем прогреется до +17 градусов.

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