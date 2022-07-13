Желтое предупреждение: на востоке страны прогремит гром; ожидаются сильные дожди и град
В четверг в Латвии будет светить солнце, во многих местах кратковременно пройдут дожди, больше осадков выпадет на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии будет светить солнце, во многих местах кратковременно пройдут дожди, больше осадков выпадет на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Ночью ветер сохранится преимущественно слабый, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в Латгале - местами до +10 градусов.
Днем западный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге солнце ненадолго закроется тучами, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21...+22 градуса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!