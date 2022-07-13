Чт, 14.07.2022
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Желтое предупреждение: на востоке страны прогремит гром; ожидаются сильные дожди и град

Дождь в Риге. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии будет светить солнце, во многих местах кратковременно пройдут дожди, больше осадков выпадет на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Самые сильные грозы с градом и порывами ветра ожидаются днем на востоке страны.

Ночью ветер сохранится преимущественно слабый, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в Латгале - местами до +10 градусов.

Днем западный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге солнце ненадолго закроется тучами, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21...+22 градуса.

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