Сб, 16.07.2022
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В субботу пройдут дожди, возможны грозы с градом

Дождь. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 16 июля, во многих местах Латвии ожидаются дожди, местами грозы с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики.

Преимущественно слабый или умеренный ветер будет дуть с юга и запада, но дождевые облака вызовут сильные порывы и переменное направление ветра, его скорость в порывах местами может достигнуть 20 метров в секунду.

Солнце прогреет воздух до +17...+21 градуса, а во время дождя и града воздух остынет до +11 градусов.

В Риге в субботу ожидаются ливневые дожди, возможна гроза с градом и сильные порывы ветра. В первой половине дня воздух в столице прогреется до +19...+20 градусов.

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