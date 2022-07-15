В субботу пройдут дожди, возможны грозы с градом

Преимущественно слабый или умеренный ветер будет дуть с юга и запада, но дождевые облака вызовут сильные порывы и переменное направление ветра, его скорость в порывах местами может достигнуть 20 метров в секунду.

Солнце прогреет воздух до +17...+21 градуса, а во время дождя и града воздух остынет до +11 градусов.

В Риге в субботу ожидаются ливневые дожди, возможна гроза с градом и сильные порывы ветра. В первой половине дня воздух в столице прогреется до +19...+20 градусов.