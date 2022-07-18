Пн, 18.07.2022
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В понедельник местами пройдут дожди, возможны и грозы

Дождь в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник местами в Латвии, преимущественно в центральной и восточной частях страны, пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер в основном будет дуть слабый с запада. Температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.

В Риге в понедельник солнце выглянет лишь ненадолго, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер переменных направлений, днем температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Погоду определяет северный край антициклона. 

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