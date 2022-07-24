В воскресенье на большей части Латвии пройдут дожди, возможны грозы

В воскресенье утром во многих восточных частях Латвии, а также в Курземе временами пройдет дождь, больше всего осадков будет в Латгале и Селии, свидетельствует метеорологическая информация.

Небо будет преимущественно облачным. Дует медленный ветер. Температура воздуха +14..+18 градусов.

В Риге облачное утро, дует юго-западный ветер до 3 -5 метров в секунду, температура воздуха +16..+17 градусов.

Дует медленный юго-западный ветер, который, начиная с Курземе, превратится в умеренный северо-западный ветер.

Между облаками будет светить солнце, воздух прогреется до +19..+23 градусов.