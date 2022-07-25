Предупреждают о сильных дождях и грозах

В ночь на среду в центральных и восточных регионах Латвии продолжится дождь, а в первой половине ночи местами ожидаются сильные дожди с 10-15 мм осадков. Местами ожидается гроза, во время которой будет дуть порывистый ветер.

Предупреждение действительно с 21:00 26.07.2022 до 06:00 27.07.2022.

VUGD предупреждает о возможных наводнениях в районах, наиболее подверженных осадкам. Кроме того, спасатели просят учитывать, что погодные условия могут мешать активному отдыху, а также возможны сложные условия движения на дороге из-за дождя, в том числе снижение видимости и аквапланирование.

Уже сообщалось, что во вторник температура воздуха поднимется до +20...+24 градусов в Курземе и до +24...+27 градусов в других районах Латвии, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, в Курземе пройдут небольшие кратковременные дожди. Во второй половине дня и вечером дожди пройдут и в Земгале и Видземе, местами возможны грозовые ливни. Начиная с запада станет облачно, меньше облаков сохранится в восточных районах.

Будет дуть умеренный южный ветер, в Курземе - юго-западный ветер.

В Риге после обеда небо затянет облаками, пройдет дождь, возможна и гроза. Порывы южного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +25...+26 градусов.