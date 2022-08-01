В понедельник, 1 августа, в центральных и восточных районах Латвии продолжится дождь, прогнозируют синоптики.
Первый день августа будет дождливым
Больше всего осадков ожидается в Видземе, сильные дожди будут и местами в Видземе, а с утра - и местами в Земгале. В силе оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об очень сильном дожде.
Местами в Курземе и Латгале выглянет солнце. В Курземе осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменчивого направления. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.
В Риге ожидается облачная и преимущественно дождливая погода, в первой половине дня ожидается сильный дождь, из-за чего в силе желтое предупреждение. Ожидается ветер переменчивой силы и направления. Температура воздуха не превысит +20 градусов.
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