Первый день августа будет дождливым

Больше всего осадков ожидается в Видземе, сильные дожди будут и местами в Видземе, а с утра - и местами в Земгале. В силе оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об очень сильном дожде.

Местами в Курземе и Латгале выглянет солнце. В Курземе осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменчивого направления. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге ожидается облачная и преимущественно дождливая погода, в первой половине дня ожидается сильный дождь, из-за чего в силе желтое предупреждение. Ожидается ветер переменчивой силы и направления. Температура воздуха не превысит +20 градусов.