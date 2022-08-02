Во второй половине дня во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +22...+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.
Вторник пройдет без осадков, ожидается до +25
Вторник пройдет без осадков, ожидается до +25
Солнце будет чередоваться с облаками, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, а воздух прогреется до +24...+25 градусов.
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