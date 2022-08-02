В среду в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха.
В среду потеплеет до +27 градусов
В среду потеплеет до +27 градусов
Осадков не ожидается. Облака частично закроют небо. Ветер слабый, преимущественно юго-западный.
Температура воздуха ночью понизится до +9...+15 градусов. Местами образуется туман, в основном в Видземе.
Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.
В ближайшие сутки в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+12 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.
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