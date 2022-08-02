Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В среду потеплеет до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В среду потеплеет до +27 градусов
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Фото: dpa/scanpix

В среду в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха.

Осадков не ожидается. Облака частично закроют небо. Ветер слабый, преимущественно юго-западный.

Температура воздуха ночью понизится до +9...+15 градусов. Местами образуется туман, в основном в Видземе.

Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В ближайшие сутки в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+12 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.

Галерея: В Европе усиливается жара

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх