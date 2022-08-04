Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Желтое предупреждение: ожидается жара до +32 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Желтое предупреждение: ожидается жара до +32 градусов
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Мужчина освежается водой у статуи Роланда на Ратушной площади.
Мужчина освежается водой у статуи Роланда на Ратушной площади. Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 5 августа, по всей Латвии ожидается сухая, солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +27...+32 градусов. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильной жары по всей стране.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

В Риге солнце прогреет воздух до +30 градусов. Погоду определяет антициклон, находящийся в России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх