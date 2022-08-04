Желтое предупреждение: ожидается жара до +32 градусов

Температура воздуха повысится до +27...+32 градусов. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильной жары по всей стране.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

В Риге солнце прогреет воздух до +30 градусов. Погоду определяет антициклон, находящийся в России.