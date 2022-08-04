В пятницу, 5 августа, по всей Латвии ожидается сухая, солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.
Желтое предупреждение: ожидается жара до +32 градусов
Желтое предупреждение: ожидается жара до +32 градусов
Температура воздуха повысится до +27...+32 градусов. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильной жары по всей стране.
Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.
В Риге солнце прогреет воздух до +30 градусов. Погоду определяет антициклон, находящийся в России.
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