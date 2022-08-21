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Ночью местами возможны сильные ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью местами возможны сильные ливни с грозами
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Гроза
Гроза Фото: Edijs Pālens/LETA

Предстоящей ночью в западных и центральных регионах страны ожидаются дожди, местами возможны сильные грозовые ливни, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха ночью понизится до +15...+20 градусов, на востоке страны - до +13...+15 градусов.

В Риге гроза возможна во второй половине ночи. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

В понедельник будет облачно, только в восточных районах облаков будет меньше. Местами, преимущественно в центральных и восточных регионах, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +19...+24 градуса, на востоке страны - до +28 градусов.

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