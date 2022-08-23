В среду вечером температура поднимется до +32

На востоке Латвии будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северный ветер.

По всей стране прогнозируется небольшая переменная облачность, местами - в основном в Курземе - возможны кратковременные дожди с грозами.

В Риге ожидается незначительная облачность, вечером несколько возрастет вероятность гроз. Будет дуть слабый ветер, вечером - умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.

По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в местах для купания составляет +19...+24 градуса, а на южном и западном берегах Рижского залива - всего +11...+19 градусов.