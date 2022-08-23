В среду, 24 августа, температура воздуха в Латвии повысится до +29...+32 градусов, при этом во многих местах на побережье и в Курземе воздух не прогреется выше +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду вечером температура поднимется до +32
На востоке Латвии будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северный ветер.
По всей стране прогнозируется небольшая переменная облачность, местами - в основном в Курземе - возможны кратковременные дожди с грозами.
В Риге ожидается незначительная облачность, вечером несколько возрастет вероятность гроз. Будет дуть слабый ветер, вечером - умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.
По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в местах для купания составляет +19...+24 градуса, а на южном и западном берегах Рижского залива - всего +11...+19 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!