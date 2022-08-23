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В среду вечером температура поднимется до +32

rus.tvnet.lv/LETA
В среду вечером температура поднимется до +32
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду, 24 августа, температура воздуха в Латвии повысится до +29...+32 градусов, при этом во многих местах на побережье и в Курземе воздух не прогреется выше +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

На востоке Латвии будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северный ветер.

По всей стране прогнозируется небольшая переменная облачность, местами - в основном в Курземе - возможны кратковременные дожди с грозами.

В Риге ожидается незначительная облачность, вечером несколько возрастет вероятность гроз. Будет дуть слабый ветер, вечером - умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.

По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в местах для купания составляет +19...+24 градуса, а на южном и западном берегах Рижского залива - всего +11...+19 градусов.

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