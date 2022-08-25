На следующей неделе начнется метеорологическая осень - позже обычного

Метеорологическая осень наступает, когда средняя температура воздуха не менее пяти дней подряд сохраняется на уровне ниже +15 градусов, а ее начало приходится на первый из этих дней.

В прошлом году в среднем по Латвии метеорологическая осень началась 22 августа, на Алуксненской и Видземской возвышенностях - уже 18 августа, а на западном побережье Курземе - только 2 сентября. Это произошло на пару дней раньше, чем обычно.

Согласно прогнозу Global Forecast System, в первый день следующей недели температура воздуха по-прежнему будет достигать +21...+26 градусов, но со среды на всей территории страны температура воздуха опустится ниже +20 градусов, в отдельные дни она может не превысить +15 градусов, а в самые холодные ночи столбик термометра местами приблизится к нулевой отметке, при этом на поверхности травы возможен иней.

Временами ожидаются дожди и порывистый ветер.

Календарная осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября каждого года, тогда как началом астрономической осени является равноденствие - в это время оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла. В этом году астрономическая осень наступит 23 сентября.