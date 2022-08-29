В ближайшие часы в Риге ожидаются сильные ливни, грозы и град

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В понедельник вечером и во вторник во многих местах в Латвии ожидаются дождь и раскаты грома, местами ожидаются очень сильные дожди, локально возможны наводнения, также град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

Уже сообщалось, что с 19:00 понедельника до 6:00 вторника в Курземе будет действовать объявленное Латвийским центром среды, геологии и метеорологии красное предупреждение о местами ожидаемой грозе с экстремально сильными ливнями

Во вторник будет преимущественно пасмурно, в Латгале и Курземе выглянет солнце. Во второй половине дня в Курземе больше не ожидается осадков.

Ночью в большей части страны, в восточных краях еще и в первой половине дня сохранится медленный ветер, а во время грозы будет порывистый ветер. С Курземского побережья усилится северный ветер, порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром снизится до +14..+17 градусов. Максимальная температура в день составит +15..+20 градусов, в Латгале еще +22 градуса.

В Риге во вторник ожидается преимущественно пасмурное и дождливое время, в ночь возможны сильные грозы. Ветер зайдет с севера и во вторник в полдень настанет до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +16..+19 градусов.