Латвия пережила самый жаркий август за 80 лет

Прошедший август был на 2-3 градуса теплее, чем июнь и июль. Он стал вторым самым жарким августом в истории метеонаблюдений в Латвии после августа 1939 года, когда среднемесячная температура воздуха составила +20,2 градуса.

Минимальная температура воздуха в августе составила +6,6 градуса - 31 августа в Стенде, а максимальная была зафиксирована 19 августа в Павилосте - плюс 33,7 градуса. Это также самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этом году.

В августе в разных регионах страны было побито 125 температурных рекордов - это самый высокий показатель месячного количества рекордов за последние годы. В четыре августовских дня были побиты рекорды жары для всей страны.

Среднее количество осадков в Латвии в августе соответствовало норме - 76,4 миллиметра. Больше всего осадков выпало в Алуксне - 145 миллиметров, меньше всего - в Руцаве - 31 миллиметр.

Средняя температура воздуха этим летом составила в Латвии +18,1 градуса, что на полтора градуса выше нормы, но на 0,7 градуса ниже рекордно жаркого лета в прошлом году. Общее количество осадков летом соответствовало норме.

Галерея: Жаркое лето в Латвии