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В понедельник температура воздуха не превысит +17 градусов

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В понедельник температура воздуха не превысит +17 градусов
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Осеннее утро в Латгале
Осеннее утро в Латгале Фото: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, сообщает агентство LETA.

В Риге понедельник может пройти без осадков, периодически будет светить солнце. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, который перейдет в северный, северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

В юго-восточной части страны в силе предупреждение желтого уровня о высокой пожароопасности в лесах.

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