В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник температура воздуха не превысит +17 градусов
В понедельник температура воздуха не превысит +17 градусов
Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, сообщает агентство LETA.
В Риге понедельник может пройти без осадков, периодически будет светить солнце. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, который перейдет в северный, северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.
В юго-восточной части страны в силе предупреждение желтого уровня о высокой пожароопасности в лесах.
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