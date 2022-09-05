Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии не ожидается осадков
Во вторник в Латвии не ожидается осадков
Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+7 градусов, на побережье - до +9 градусов.
Днем температура воздуха не превысит +13...+18 градусов. Будет дуть слабый северо-западный ветер.
В Риге в ближайшие сутки сохранится переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Ночь будет безветренной, температура воздуха составит +9 градусов. Днем будет дуть слабый северо-западный ветер, воздух прогреется до +15...+16 градусов.
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