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Во вторник в Латвии не ожидается осадков

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник в Латвии не ожидается осадков
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+7 градусов, на побережье - до +9 градусов.

Днем температура воздуха не превысит +13...+18 градусов. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

В Риге в ближайшие сутки сохранится переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Ночь будет безветренной, температура воздуха составит +9 градусов. Днем будет дуть слабый северо-западный ветер, воздух прогреется до +15...+16 градусов.

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