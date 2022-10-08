В ночь на воскресенье, 9 октября, и утром во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, днем осадки ожидаются в восточных регионах, прогнозируют синоптики.
В воскресенье небольшие дожди и солнечно
В воскресенье небольшие дожди и солнечно
Юго-западный ветер, слабый до умеренного, сменится северо-западным. Температура воздуха ночью понизится до +6..+11 градусов, днем не превысит +12..+15 градусов.
Ожидается переменная облачность и относительно солнечный день.
В Риге в ночь на воскресенье и утром возможен кратковременный дождь, днем облачность уменьшится, дождя не будет. Ночью похолодает до +9 градусов; днем столбик термометра поднимется до +13..+14 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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