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В воскресенье небольшие дожди и солнечно

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В воскресенье небольшие дожди и солнечно
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Осеннее утро в Кемери
Осеннее утро в Кемери Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на воскресенье, 9 октября, и утром во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, днем осадки ожидаются в восточных регионах, прогнозируют синоптики.

Юго-западный ветер, слабый до умеренного, сменится северо-западным. Температура воздуха ночью понизится до +6..+11 градусов, днем не превысит +12..+15 градусов.

Ожидается переменная облачность и относительно солнечный день.

В Риге в ночь на воскресенье и утром возможен кратковременный дождь, днем облачность уменьшится, дождя не будет. Ночью похолодает до +9 градусов; днем столбик термометра поднимется до +13..+14 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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