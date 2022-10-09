Неделя завершится солнечной погодой

Утром во многих районах еще ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня дожди возможны только на востоке страны.

Labrīt!

No rīta saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgi līs, lokāli stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā mākoņi izklīdīs un spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Maksimālā temperatūra gaidāma +12…+16° robežās. pic.twitter.com/DP5obgOJmg — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 9, 2022

При умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха повысится до +12..+15 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, утром возможен дождь. В тени столбик термометра поднимется до +14 градусов.

Погоду определяет антициклон, центр которого находится в Чехии и Польше.