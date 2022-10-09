По прогнозам синоптиков, воскресенье в Латвии будет в основном солнечным, на востоке облаков будет больше.
Неделя завершится солнечной погодой
Утром во многих районах еще ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня дожди возможны только на востоке страны.
Labrīt!— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 9, 2022
No rīta saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgi līs, lokāli stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā mākoņi izklīdīs un spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Maksimālā temperatūra gaidāma +12…+16° robežās. pic.twitter.com/DP5obgOJmg
При умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха повысится до +12..+15 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, утром возможен дождь. В тени столбик термометра поднимется до +14 градусов.
Погоду определяет антициклон, центр которого находится в Чехии и Польше.
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