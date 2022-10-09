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Неделя завершится солнечной погодой

rus.tvnet.lv/LETA
Неделя завершится солнечной погодой
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

По прогнозам синоптиков, воскресенье в Латвии будет в основном солнечным, на востоке облаков будет больше.

Утром во многих районах еще ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня дожди возможны только на востоке страны.

При умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха повысится до +12..+15 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, утром возможен дождь. В тени столбик термометра поднимется до +14 градусов.

Погоду определяет антициклон, центр которого находится в Чехии и Польше.

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