В ночь на четверг температура воздуха в Латвии, в основном в восточной части страны, опустится на один-два градуса ниже нуля, прогнозируют синоптики.
Ночью температура в Латвии упадет ниже нуля
В других местах минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на Курземском побережье - до +7 градусов. Местами сформируется туман, в Курземе во многих местах пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер.
В четверг ожидается густая облачность, более солнечным день будет в Видземе и Латгале. Местами пройдут кратковременные дожди. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +9...+14 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром возможен туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, в пригороде - до 0...+3 градусов. Днем столбик термометра достигнет +13 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!