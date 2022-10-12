Ночью температура в Латвии упадет ниже нуля

В других местах минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на Курземском побережье - до +7 градусов. Местами сформируется туман, в Курземе во многих местах пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер.

В четверг ожидается густая облачность, более солнечным день будет в Видземе и Латгале. Местами пройдут кратковременные дожди. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром возможен туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, в пригороде - до 0...+3 градусов. Днем столбик термометра достигнет +13 градусов.