Рано утром в четверг, 13 октября, температура воздуха на большей части территории Латвии составила -2..+3 градуса, и это самое холодное утро в стране с мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утро четверга - самое холодное этой осенью; день будет пасмурным
Утро четверга - самое холодное этой осенью; день будет пасмурным
В четверг на большей части территории Латвии увеличится облачность, солнечно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут дожди, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов.
В Риге ожидается облачный день, без существенных осадков. Температура воздуха составит +12...+13 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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