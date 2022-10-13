Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Утро четверга - самое холодное этой осенью; день будет пасмурным

rus.tvnet.lv/LETA
Утро четверга - самое холодное этой осенью; день будет пасмурным
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Осенняя погода
Осенняя погода Фото: AP/Scanpix

Рано утром в четверг, 13 октября, температура воздуха на большей части территории Латвии составила -2..+3 градуса, и это самое холодное утро в стране с мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг на большей части территории Латвии увеличится облачность, солнечно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут дожди, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов.

В Риге ожидается облачный день, без существенных осадков. Температура воздуха составит +12...+13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх