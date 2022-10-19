В среду в Латвии будет дуть порывистый северный, северо-западный ветер до 10-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии будет ветрено
В среду в Латвии будет ветрено
Температура воздуха не превысит +5...+10 градусов.
День будет довольно солнечным, больше облаков ожидается на востоке страны. Местами пройдет кратковременный дождь.
В Риге будет преимущественно сухо и солнечно, температура воздуха составит около +8 градусов.
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