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В среду в Латвии будет ветрено

rus.tvnet.lv/LETA
В среду в Латвии будет ветрено
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду в Латвии будет дуть порывистый северный, северо-западный ветер до 10-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха не превысит +5...+10 градусов.

День будет довольно солнечным, больше облаков ожидается на востоке страны. Местами пройдет кратковременный дождь.

В Риге будет преимущественно сухо и солнечно, температура воздуха составит около +8 градусов.

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