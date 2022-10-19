В среду в Латвии будет ветрено

Температура воздуха не превысит +5...+10 градусов.

День будет довольно солнечным, больше облаков ожидается на востоке страны. Местами пройдет кратковременный дождь.

В Риге будет преимущественно сухо и солнечно, температура воздуха составит около +8 градусов.