Во вторник, 25 октября, в Латвии временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Вторник будет дождливым и теплым
Вторник будет дождливым и теплым
Также ожидается дымка, местами туман, ветер юго-западный.
Небо будет пасмурным, днем местами в Курземе и Земгале с прояснениями. Температура воздуха повысится до +8..+11 градусов на востоке страны и до +11..+15 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге ожидается пасмурная и туманная погода, временами пройдут дожди. При слабом южном ветре воздух прогреется до +13 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова