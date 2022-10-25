Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Вторник будет дождливым и теплым

rus.tvnet.lv/LETA
Вторник будет дождливым и теплым
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
День в Латвии
День в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 25 октября, в Латвии временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Также ожидается дымка, местами туман, ветер юго-западный.

Небо будет пасмурным, днем местами в Курземе и Земгале с прояснениями. Температура воздуха повысится до +8..+11 градусов на востоке страны и до +11..+15 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге ожидается пасмурная и туманная погода, временами пройдут дожди. При слабом южном ветре воздух прогреется до +13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх