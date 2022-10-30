Ночь на понедельник будет холодной; днем потеплеет до +13 градусов

Минимальная температура воздуха составит -2...+4 градуса, на Видземском побережье до +8 градусов. Местами в западной и центральной частях страны сформируется туман.

День ожидается преимущественно солнечным, в Курземе увеличится количество облаков, но дождя не будет. Максимальная температура воздуха составит +7...+11 градусов, в Курземе до +13 градусов.

Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны - от слабого до умеренного.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха составит: утром +2...+5 градусов, у моря +8 градусов; днем воздух прогреется до +10...+11 градусов.