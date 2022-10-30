В понедельник в Латвии ожидается небольшая облачность, поэтому ночью и в утренние часы будет прохладно, прогнозируют синоптики.
Ночь на понедельник будет холодной; днем потеплеет до +13 градусов
Ночь на понедельник будет холодной; днем потеплеет до +13 градусов
Минимальная температура воздуха составит -2...+4 градуса, на Видземском побережье до +8 градусов. Местами в западной и центральной частях страны сформируется туман.
День ожидается преимущественно солнечным, в Курземе увеличится количество облаков, но дождя не будет. Максимальная температура воздуха составит +7...+11 градусов, в Курземе до +13 градусов.
Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны - от слабого до умеренного.
В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха составит: утром +2...+5 градусов, у моря +8 градусов; днем воздух прогреется до +10...+11 градусов.
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