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Во вторник осадков в Латвии не ожидается; потеплеет до +13 градусов

rus.tvnet.lv
Во вторник осадков в Латвии не ожидается; потеплеет до +13 градусов
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Солнечный осенний день в Риге
Солнечный осенний день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии значительных осадков, как и ветра, не ожидается, прогнозируют синоптики.

Местами выглянет солнце, местами ожидается туман, в вечерние часы туман образуется на более обширной территории.

Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов местами в Латгале до +13 градусов в Курземе.

В Риге в первый день ноября осадков не ожидается, под влиянием безветрия ухудшится качество воздуха, а столбик термометра поднимется до +11 градусов.

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