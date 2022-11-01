Во вторник осадков в Латвии не ожидается; потеплеет до +13 градусов

Местами выглянет солнце, местами ожидается туман, в вечерние часы туман образуется на более обширной территории.

Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов местами в Латгале до +13 градусов в Курземе.

В Риге в первый день ноября осадков не ожидается, под влиянием безветрия ухудшится качество воздуха, а столбик термометра поднимется до +11 градусов.