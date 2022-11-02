Октябрь в этом году был на 2,4 градуса теплее нормы

Температура воздуха в октябре была выше +9 градусов шестой раз в истории метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в октябре текущего года оказалась на 1,1 градуса выше прошлогоднего показателя, но на 0,6 градуса ниже средней температуры октября 2020 года.

Самая низкая температура воздуха в октябре составила -2,5 градуса 13 октября в Мадоне, а максимальная температура месяца составила +17,9 градуса 6 октября в Елгаве.

В конце октября среднесуточная температура воздуха иногда поднималась более чем на шесть градусов выше нормы, было побито четыре рекорда тепла.

Среднее количество осадков в октябре составило 55 миллиметров, или 73% месячной нормы. В Земгале и Курземе, а также на части территории Видземе октябрь был более засушливым, чем обычно, тогда как в Латгале и других районах Видземе количество осадков превысило норму.

Самые сильные порывы ветра наблюдались 3 октября в Даугавгриве - 21,2 метра в секунду.