Пятница пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +11 градусов

В восточной части страны пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, на юге Курземе он будет умеренным. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Риге рассеется туман и ожидается преимущественно облачный день, без осадков. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии