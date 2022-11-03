В пятницу, после того, как рассеется туман, местами в Латвии - главным образом в Курземе и Земгале - выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Пятница пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +11 градусов
Пятница пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +11 градусов
В восточной части страны пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, на юге Курземе он будет умеренным. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.
В Риге рассеется туман и ожидается преимущественно облачный день, без осадков. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +10 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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