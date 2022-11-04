На следующей неделе ожидаются рекорды тепла; затем станет прохладнее

На этой неделе самым холодным днем станет суббота. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +2...+7 градусов, на востоке страны местами - до -1...-3 градусов, в свою очередь днем столбик термометра не поднимется выше +5...+9 градусов, сообщает агентство LETA.

Днем в субботу в Курземе ожидается дождь, вечером и в ночь на воскресенье он пройдет и в других районах страны. В воскресенье в западной части Латвии воздух прогреется до +10...+12 градусов, тогда как на границе с Россией не будет теплее +5 градусов.

Ожидается, что на следующей неделе периодически будут идти дожди, но юго-западный ветер принесет теплую погоду. Как в день Мартиня, так и в день Лачплесиса температура воздуха может достичь +10...+13 градусов, побив рекорд тепла в эти даты.

Начиная с середины ноября, увеличится вероятность антициклона и более холодной погоды - возможен небольшой мороз.