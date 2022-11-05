В воскресенье в Латвию с запада поступит более теплый воздух, прогнозируют синоптики.
В воскресенье станет немного теплее
Ночью зона осадков из Курземе переместится в центральную и восточную части страны, местами возможен мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов, на востоке страны - до -1...+2 градусов.
В течение дня облачность уменьшится, только на востоке сохранится пасмурная погода. Дневная температура составит +9...+12 градусов, на востоке Латвии - +4...+8 градусов.
06.11.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 5, 2022
⛅️Lielākoties mākoņains.
💧Naktī daudzviet, dienā vietām lietus, naktī lokāli austrumos iespējams slapjš sniegs.
🌫Atsevišķos rajonos migla.
🌬️Pūtīs lēns līdz mērens D/DR vējš.
🌡️Gaisa temperatūra:
🌙Naktī +3…+7°, austrumos 0…+3°;
🌞Dienā +7…+12°, austrumos +5…+8°. pic.twitter.com/oO34LLFlAM
В Риге ночь на воскресенье будет дождливой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов.
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