В воскресенье станет немного теплее

Ночью зона осадков из Курземе переместится в центральную и восточную части страны, местами возможен мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов, на востоке страны - до -1...+2 градусов.

В течение дня облачность уменьшится, только на востоке сохранится пасмурная погода. Дневная температура составит +9...+12 градусов, на востоке Латвии - +4...+8 градусов.

06.11.

⛅️Lielākoties mākoņains.

💧Naktī daudzviet, dienā vietām lietus, naktī lokāli austrumos iespējams slapjš sniegs.

🌫Atsevišķos rajonos migla.

🌬️Pūtīs lēns līdz mērens D/DR vējš.

🌡️Gaisa temperatūra:

🌙Naktī +3…+7°, austrumos 0…+3°;

🌞Dienā +7…+12°, austrumos +5…+8°. pic.twitter.com/oO34LLFlAM — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 5, 2022

В Риге ночь на воскресенье будет дождливой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов.