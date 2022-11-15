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Во вторник ожидаются небольшие дожди; усилится ветер

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник ожидаются небольшие дожди; усилится ветер
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Фото: Shutterstock

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии будет в основном облачно, а в большинстве районов страны пройдут небольшие кратковременные дожди.

Больше осадков выпадет на востоке страны, местами возможен мокрый снег. Также ожидается дымка.

Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, днем и вечером, начиная с севера страны, он сменится северным, на Курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха составит +4..+9 градусов.

В Риге временами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +8 градусов. Погоду определяет небольшой циклон,

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