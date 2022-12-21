Во всей стране началась оттепель, день будет дождливым

Условия движения на автомагистралях улучшатся, но второстепенные дороги во многих местах останутся очень скользкими, обледенелые участки будут покрыты водой.

Небо будет закрыто густым слоем облаков, также ожидается дымка и туман. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного.

Температура воздуха составит +1...+4 градуса, на Курземском побережье - до +6 градусов.

В Риге время от времени будет идти дождь и дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +3 градусов.