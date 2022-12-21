В среду Латвию пересекает новая зона осадков, больше дождей будет на юге и в центре страны, а утром и вечером - в восточных регионах, прогнозируют синоптики.
Во всей стране началась оттепель, день будет дождливым
Во всей стране началась оттепель, день будет дождливым
Условия движения на автомагистралях улучшатся, но второстепенные дороги во многих местах останутся очень скользкими, обледенелые участки будут покрыты водой.
Небо будет закрыто густым слоем облаков, также ожидается дымка и туман. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного.
Температура воздуха составит +1...+4 градуса, на Курземском побережье - до +6 градусов.
В Риге время от времени будет идти дождь и дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +3 градусов.
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