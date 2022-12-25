В понедельник, 26 декабря, в Латвии усилится юго-восточный ветер, а начиная с юга Курземе ожидаются метели, прогнозируют синоптики.
Сильный ветер и метель: прогноз синоптиков на понедельник
Сильный ветер и метель: прогноз синоптиков на понедельник
Скорость ветра будет постепенно увеличиваться и к вечеру составит 13-18 метров в секунду.
Погода будет пасмурной, во второй половине дня с юго-запада страны начнется метель, а в ночь на вторник осадки ожидаются по всей стране. Снег постепенно сменится дождем.
Температура воздуха в понедельник составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -7 градусов.
В Риге сегодня ожидается облачная погода, вечером начнется снегопад, а юго-восточный ветер усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит около -2 градусов.
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