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Сильный ветер и метель: прогноз синоптиков на понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Сильный ветер и метель: прогноз синоптиков на понедельник
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Рождественский рынок на Домской площади.
Рождественский рынок на Домской площади. Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 26 декабря, в Латвии усилится юго-восточный ветер, а начиная с юга Курземе ожидаются метели, прогнозируют синоптики.

Скорость ветра будет постепенно увеличиваться и к вечеру составит 13-18 метров в секунду.

Погода будет пасмурной, во второй половине дня с юго-запада страны начнется метель, а в ночь на вторник осадки ожидаются по всей стране. Снег постепенно сменится дождем.

Температура воздуха в понедельник составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -7 градусов.

В Риге сегодня ожидается облачная погода, вечером начнется снегопад, а юго-восточный ветер усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит около -2 градусов.

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