1 января может потеплеть до +12 градусов; затем погода изменится

В новогоднюю ночь и днем температура воздуха может достигать +7..+12 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная до сих пор на территории Латвии в январе, составляет +10,7 градусов 10 января 2007 года в Мерсрагсе и Елгаве.

Ожидаются дожди, местами сильные, будет дуть сильный южный ветер, который сменится западным.

Ожидается, что уже в ночь на 2 января температура воздуха на большей части территории страны понизится до +2..-2 градусов, но более резкое понижение температуры возможно во второй половине недели, когда местами может быть ниже -10 градусов.

В начале следующей недели пройдут дожди со снегом, местами ожидаются сильные осадки.