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Во вторник ожидаются порывистый ветер, дождь и снег

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник ожидаются порывистый ветер, дождь и снег
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Рижанин. Иллюстративное фото
Рижанин. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

Во вторник, 3 декабря, в Видземе и Латгале ожидаются порывы западного ветра до 19 метров в секунду, в Курземе и Земгале ветер будет немного слабее, прогнозируют синоптики.

Небо будет пасмурным, временами ожидается дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге во вторник временами пройдет дождь, порывы западного, северо-западного ветра составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит около +3 градусов.

Погоду в Латвии определяет активный циклон, который движется из Эстонии в сторону России.

В ночь на вторник в большинстве регионов страны температура повысились до +6...+10 градусов, побив прежние рекорды.

Галерея: Пасмурная погода в Латвии

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