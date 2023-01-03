Во вторник, 3 декабря, в Видземе и Латгале ожидаются порывы западного ветра до 19 метров в секунду, в Курземе и Земгале ветер будет немного слабее, прогнозируют синоптики.
Во вторник ожидаются порывистый ветер, дождь и снег
Во вторник ожидаются порывистый ветер, дождь и снег
Небо будет пасмурным, временами ожидается дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге во вторник временами пройдет дождь, порывы западного, северо-западного ветра составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит около +3 градусов.
Погоду в Латвии определяет активный циклон, который движется из Эстонии в сторону России.
В ночь на вторник в большинстве регионов страны температура повысились до +6...+10 градусов, побив прежние рекорды.
Галерея: Пасмурная погода в Латвии
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