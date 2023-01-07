В воскресенье в Курземе возможен ледяной дождь; объявлено желтое предупреждение

Ожидается преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег и местами - главным образом в Курземе - ледяной дождь и оттепель, сообщает агентство LETA.

Из-за риска обледенения в западной и центральной частях страны Латвийская служба окружающей среды, геологии и метеорологии объявила желтое предупреждение.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.

В Риге значительных осадков не ожидается, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до -3 градусов.