Объявлено красное предупреждение о сильном морозе

Latvijas austrumos izplatīts sarkanais brīdinājums par stipru salu šonakt un rīt no rīta. Temperatūra vietām sasniegs -30 °C. https://t.co/SuT6zXEELe pic.twitter.com/92bOHP3cZr — Toms Bricis (@boms_tricis) January 7, 2024

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), предупреждение в силе для следующих краев и городов республиканского значения: Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Даугавпилс, Гулбенский край, Екабпилсский край, Краславский край, Лудзенский край, Ливанский край, Мадонский край, Прейльский край, Резекне, Резекненский край, Смилтенский край, Вараклянский край.

Ночью на большей части территории страны сохранится сильный мороз - температура воздуха опустится до -20...-24 градусов, местами в восточной части страны сохранится очень сильный мороз, температура воздуха там опустится до -25...-29 градусов.

Местами на востоке Латвии ожидается экстремально сильный мороз - температура воздуха опустится до -30 градусов.

Как уже сообщалось, ночь на понедельник станет самой холодной на предстоящей неделе, однако уже в понедельник в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы.

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