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В четверг местами воздух прогреется до +7 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Кошка
Кошка Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг днем температура воздуха в Латвии составит от +2 градусов местами в Видземе и Латгале до +7 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.

С утра местами сохранится туман. Может выглянуть солнце, местами ожидается небольшой и кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается, туман рассеется и сквозь облака может выглянуть солнце. Воздух прогреется до +5...+6 градусов.

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