В четверг местами воздух прогреется до +7 градусов

В четверг днем температура воздуха в Латвии составит от +2 градусов местами в Видземе и Латгале до +7 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.
С утра местами сохранится туман. Может выглянуть солнце, местами ожидается небольшой и кратковременный дождь.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге значительных осадков не ожидается, туман рассеется и сквозь облака может выглянуть солнце. Воздух прогреется до +5...+6 градусов.
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