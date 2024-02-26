В конце недели в Латвии ожидается весенняя погода - до +12 градусов

В конце этой недели в Латвии установится более сухая и солнечная погода, а температура воздуха может достичь +12 градусов, свидетельствуют прогнозы погоды.
В начале недели ожидаются дожди, возможен туман. Температура ночью составит +1...+6 градусов, днем - на несколько градусов выше.
С середины недели ожидается более сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. По мере прояснения неба температура ночью местами составит -1…-2 градуса, а дневная в выходные дни - +7...+12 градусов.
До 1 марта действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды в реках в восточных и центральных регионах страны. На некоторых реках возможны ледяные заторы и резкие колебания уровня воды.
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